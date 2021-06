Visita dos quadrinhos e do espaço: Aparições de ‘fantasiados’ intrigam niteroienses

De onde vieram? Quem são? O que desejam? Estas perguntas estão na boca dos moradores de Niterói que foram surpreendidos pela “invasão” de pessoas fantasiadas. Na quinta-feira (10), o super-herói dos quadrinhos “Deadpool” surgiu próximo ao Mergulhão da Avenida Marquês do Paraná, no Centro da cidade.

Já nesta sexta-feira (11), a invasão veio direto do espaço. Um casal, vestido como astronautas da NASA, caminhou pela praia de Icaraí, no começo da tarde. Entretanto, paira o mistério no ar: quem são os fantasiados? Possuem alguma ligação? Estariam a serviço do bem, ou do mal?

Deadpool ‘surgiu’ no Mergulhão da Avenida Marquês do Paraná – Vídeo: Redes sociais

“Seria Niterói a Gotham City?”, questionou um internauta, por meio das redes sociais, relembrando a cidade onde se passa a história do super-herói Batman. A verdade é qual, até o momento, não há informações sobre do que se trata essa “ação” feita pelos fantasiados. Entretanto, mesmo envoltos em mistério, já divertiram e surpreenderam quem vive em Niterói.