Vírus da violência ataca na Região Oceânica

Um motorista foi vítima de uma ação violenta no início da manhã de hoje e teve o seu carro roubado quando trafegava pela Avenida Irene Lopes Sodré, em Itaipu. Apesar de o Instituto de Segurança Pública (ISP) registrar uma queda nos roubos de veículos na Região, ele teve o seu carro, modelo Ecosport de cor preta, levado pelos criminosos fortemente armados. Câmeras de segurança da rua flagraram o momento da ação que aconteceu às 5h59, próximo a Policlínica do bairro e ao 4º Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros.

Nas imagens é possível ver a ação ousada do bando. Pelo menos três criminosos descem de um Peugeot, de cor branca, na esquina da Rua Roberto Peixoto, e rendem a vítima que não ofereceu resistência. O homem de camisa vermelha é retirado do veículo que conduz e revistado, enquanto um dos criminosos entra no carro e sai em direção as praias da região.

Algumas horas depois o carro foi recuperado na localidade do Mato Grosso, e um homem identificado como Alexandre Sousa da Silva foi preso.

Instituto de Segurança Pública (ISP) – Dados referentes ao roubo de veículos na área da Delegacia de Itaipu (CISP 81) mostram que houve uma redução em janeiro e fevereiro de 2021, quando foram registrado de 10 roubos, num comparativo com o mesmo período de 2020 quando o roubo de 16 veículos foi sinalizado na delegacia.

Os dados de março ainda não foram atualizados porque o mês ainda não terminou.