Viradouro transforma sobras do Carnaval em máscaras para a comunidade

A Unidos do Viradouro está mobilizada na luta contra o coronavírus. A atual campeã do Carnaval carioca deu início na última quarta-feira(1º) à produção de máscaras para serem distribuídas na quadra da escola, inicialmente aos componentes da comunidade que desfilaram no Carnaval 2020. Nesta primeira fase de produção, estão sendo confeccionadas cinco mil unidades.

Katia Paz, proprietária da confecção que já presta serviços à escola há alguns anos e que está no comando da produção, esteve no almoxarifado do barracão, na Cidade do Samba, Zona Portuária, para escolher os tecidos e dar início ao trabalho.

“Havia algumas peças inteiras de TNT, ainda embaladas, e peguei logo, pra começar a trabalhar. Aqui no ateliê, eu tinha alguns tecidos que restaram do trabalho que fiz pra Viradouro este ano. São tecidos sugeridos pelo Ministério da Saúde, como algodão, por exemplo, e também vamos aproveitar. Tudo já foi devidamente higienizado, seguindo as normas do pessoal da Saúde”, informa Katia, que ressalta ainda que toda a área de produção foi limpa e que as costureiras têm máscaras e álcool em gel à disposição para a produção e manuseio dos tecidos.

Segundo Dudu Falcão, diretor de Carnaval, após embaladas, as máscaras serão levadas para a quadra da escola, no Barreto, em Niterói, onde serão distribuídas.

“A ideia da escola é continuar produzindo para atender ao maior número de pessoas possível. A data e horário de distribuição serão divulgados através das redes sociais da Viradouro”, explicou.