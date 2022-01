Viradouro: Trabalho no barracão segue em ritmo acelerado

O Comitê Científico da Prefeitura do Rio está com reunião marcada para o próximo dia 24 quando será definido se haerá ou não os desfiles na Marquês de Sapucaí. Enquanto isso não acontece os trabalhos no barracão da Unidos do Viradouro continuam a pleno vapor. Dos seis carros alegóricos três já estão em processo de finalização e a direção da escola afirma que até o fim desse mês outras duas alegorias devem estar concluídas. Se esse cronograma for seguido, a sexta alegoria será finalizada em meados de fevereiro.

Além dos seis carros alegóricos a vermelha e branca de Niterói vai desfilar na avenida do samba com 2.500 componentes divididos em 24 alas, defendendo o enredo “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”. A inspiração é o Carnaval de 1919, o primeiro pós-pandemia da gripe espanhola e foi considerado o maior carnaval do século XX. O enredo é assinado pelos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon que levaram o título de campeã com o enredo “Viradouro de Alma Lavada” em 2020.





O trabalho no barracão, entre alas de comunidade, composições e de grupos coreografados; está em 75% no geral. A escola informou que o expediente é normal, ‘com todos os funcionários vacinados, uso obrigatório de máscaras e álcool em gel disponível em todos os setores. Mesmo procedimento adotado desde o início dos trabalhos’.

ENSAIOS

A agremiação continua promovendo os ensaios de quadra, nas terças às 19h, com exigência de comprovante de vacinação, máscara e álcool em gel disponível. A escola segue o protocolo de 70% de ocupação da quadra, conforme orientação da Prefeitura de Niterói. A nota diz ainda que os ensaios que anteriormente aconteciam aos domingos, na Av. Ernani do Amaral Peixoto, estão acontecendo na quadra, às 18h, seguindo os mesmos protocolos sanitários dos ensaios de terça. Está havendo rodízio de alas pra evitar superlotação.

Raquel Morais

Fotos: Wagner Rodrigues