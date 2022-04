Viradouro tenta bicampeonato do título com 3 mil componentes na avenida

A atual campeã do carnaval carioca, a Unidos do Viradouro, vai tentar o bicampeonato no Grupo Especial na sexta-feira, dia 22, e será a quinta agremiação a cruzar a Marquês de Sapucaí. A queridinha de Niterói vai cruzar a avenida defendendo o enredo “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, assinado pelos carnavalescos Tarcisio Zanon e Marcus Ferreira. A dupla trabalhou o enredo que conta a história do Carnaval de 1919, que aconteceu após a gripe espanhola; um paralelo com a pandemia do coronavírus que assolou o mundo em 2020.

A Viradouro promete fazer bonito na venida e levar o título para o outro lado da Ponte assim como fez em 2020 com o enredo Viradouro de alma lavada, com a mesma dupla de carnavalescos.

Bonde da Viradouro vai levar muita alegria por toda Sapucaí.

Foto: Raquel Morais

Os carnavalescos se inspiraram no livro “O carnaval da guerra e da gripe”, do escritor e jornalista Ruy Castro, e o enredo foi desenvolvido com inspiração nas marchinhas e na história da época, pós gripe espanhola. O carnavalesco Tarcisio Zanon explicou que a escola está em fase de acabamentos finais que ele brinca como perfumaria. “Estamos dentro do cronograma de uma escola de samba que se organizou. Nos preparamos para que o carnaval fosse feito em fevereiro. Agora são os detalhes”, contou.

O paralelo com as incertezas, insegurança e medo que as pessoas passaram no enfrentamento da Covid-19 e com as sensações na época da gripe espanhola é inevitável. “Quando escolhemos o enredo queríamos trazer uma mensagem positiva e de esperança para as pessoas. Imaginar que há 103 anos a população conseguiu virar a página através da alegria do carnaval, na questão psicológica e econômica é surpreendente. O enredo tem vida própria independente do tempo que vivemos. Mas o nosso enredo ganha muito mais força por dialogar com a atualidade. Os sentimentos são os mesmos e acreditamos que isso é um diferencial. O público vai viver as mesmas emoções e os mesmos sentimentos”, garantiu Tarcisio.

Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon elaboram os detalhes na Viradouro na reta final para o desfile.

Foto: Raquel Morais

Mestre Ciça está animado para comandar os 290 ritmistas e promete novidades no dia do desfile. “A marchinha dentro do samba e vamos fazer até quatro paradinhas. A bateria está ensaiando muito e afinada. Prometo levantar a arquibancada e fazer um grande espetáculo sem nunca esquecer do ritmo que é muito importante”, contou.

Ao todo vão desfilar 3 mil componentes divididos em 24 alas. A vermelha e branca vai desfilar com seis alegorias, dois tripés e um elemento alegórico. As fantasias estão 100% prontas. O barracão tem uma média de 200 a 280 funcionários trabalhando na Cidade do Samba.

Sobre o trabalho há mais de um ano o carnavalesco chama atenção para os detalhes. “Trabalhamos muito e quesito a quesito. A nossa diretoria e presidência tem muito cuidado de avaliar principalmente o que pode dar errado para que a gente consiga atingir com a nota máxima os quesitos com o máximo de perfeição possível”, ponderou.

Um destaque da avenida ficará para a alegoria (O bonde do desforre) “Coração é passageiro do talvez”, que tem 22 metros de extensão e 13 de altura e vai comportar 47 componentes. O carro alegórico é um bonde que na época da gripe espanhola carregava os mortos e no carnaval de 1919 foi usado levar foliões. Outra alegoria que promete emocionar a arquibancada é a Liberty Club – A Ribalta da Vida, que é o quarto carro da escola e vai representar os palhaços listrados. Nesse carro 18 médicos e enfermeiros que atuaram na linha de frente da Pandemia vão ser os destaques.

Detalhe da alegoria é em veludo.

Foto: Raquel Morais

SAMBA ENREDO

Compositores:Felipe Filósofo, Fábio Borges, Ademir Ribeiro, Devid Gonçalves, Lucas Marques e Porkinho.

Amor, escrevi esta carta sincera

virei noites à sua espera

por te querer, quase enlouqueci

pintei o rosto de saudade e andei por aí

Segui seu olhar numa luz tão linda

conduziu meu corpo, ainda

o coração é passageiro do talvez

alegoria ironizando a lucidez

Senti lirismo, estado de graça

eu fico assim quando você passa

a avenida ganha cor, perfuma o desejo

sozinho te ouço se ao longe te vejo

Te procurei nos compassos e pude

aos pés da cruz agradecer à saúde

choram cordas da nostalgia

pra eternidade, um samba nascia

Não perdi a fé, preciso te rever

fui ao terreiro, clamei: obaluaê!

Se afastou o mal que nos separou

já posso sonhar nas bênçãos do tambor

Amanheceu! Num instante já

os raios de sol foram testemunhar

o desembarque do afeto vindouro

acordes virão da viradouro

Tirei a máscara no clima envolvente

encostei os lábios suavemente

e te beijei na alegria sem fim

carnaval, te amo, na vida és tudo pra mim

Assinado: um pierrot apaixonado

que além do infinito o amor se renove

Rio de Janeiro, 5 de março de 1919

HISTÓRIA DA ESCOLA

A Viradouro, segundo a escola, foi fundada em 24 de junho de 1946, a partir de rodas de samba que aconteciam no quintal da casa de Nelson dos Santos, mais conhecido pelo apelido de Jangada, na rua Capitão Roseira, próximo à rua dr. Mario Viana, que, na época era chamada Viradouro.

No carnaval carioca, a Viradouro estreou no antigo grupo 4 e foi ascendendo de grupos até conquistar o campeonato do grupo 1, em 1990, com o enredo “Só vale o escrito”, do carnavalesco Max Lopes. O título garantiu à escola a estreia no grupo especial do Rio no ano seguinte. A estreia no chamado grupo de elite do carnaval do rio coincidiu com a posse de José Carlos Monassa na presidência da agremiação. Monassa comandou a Viradouro até sua morte em 2005, como presidente executivo ou presidente de honra.

Em 2010, a escola retornou ao grupo de acesso, voltando ao especial em 2015, após por ter sido campeã da Série A no ano anterior. Em 2015, no entanto, foi mais uma vez rebaixada, retornou em 2018 para a elite do carnaval. Foi vice-campeã em 2019 e em 2020 campeã.