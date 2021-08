Viradouro: seis obras continuam na disputa

A próxima etapa eliminatória do concurso que vai definir o samba-enredo da Viradouro contará com seis obras, que reúnem as seguintes parcerias:

– Lucas Neves, Cláudio Mattos, Thiago Meiners, Luiz Anderson, Rodrigo Rolla, Teteco, Rodrigo Alves, Thiago Savanna e Marquinho Mineiro;

– Felipe Filósofo, Fabio Borges, Ademir Ribeiro, Devid Gonçalves, Lucas Marques e Porkinho;

– Oswaldo Mendes, Cara De Macaco, Ribeirinho, Rimas Oliveira, Sodré, Reinaldo Guimarães, Marisa Dantas, Oswaldo Dantas, Paulo Siqueira e Beatriz Trindade;

– Claudio Russo, Júlio Alves, Rildo Seixas, Dadinho, Manolo, Anderson Lemos e Júnior Fionda;

– Dan Passos, Victor Rangel, Deco, Hélio Ricardo, Mazarim Ari, Marcola Rei, Caio Alves, Silvano, Ed Miranda e Carina Ferreira;

– Renan Gêmeo, Rodrigo Gêmeo, Raphael Richaid, Bebeto Maneiro, Ludson Areia, Thiago Carvalhal, Carlinhos Viradouro, Ricardo Neves, Bruno Richaid, Sandrinho e Lobo Júnior.



Nesta quarta-feira, às 19h, na quadra, a direção se reúne com os compositores para esclarecer eventuais dúvidas e detalhar a fase final do concurso.“Não há tristeza que possa suportar tanta alegria” é o título do enredo da Viradouro, que tem como carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon.