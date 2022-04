Viradouro ganha Estandarte de Ouro

Saiu na manhã deste domingo(24), os vencedores do prêmio Estandarte de Ouro. O prêmio, oferecido pelo jornal O Globo, contou com um júri de especialistas que visam premiar quem se destacou durante os desfiles das Escolas de Samba. A escola de samba de Niterói foi premiada na categoria inovação com o samba enredo em forma de uma carta.

Além da Viradouro, outras escolas também foram premiadas. A Acadêmicos do Grande Rio ganhou os prêmios de melhor escola e de melhor bateria, para o mestre Fafá. A Acadêmicos do Salgueiro ganhou nas categorias de melhor ala de passistas e melhor mestre-sala para Sidcley Santos.

A Portela foi premiada nas categorias de melhor porta-bandeira para Lucinha Nobre, melhor ala, com a ala das damas, e melhor intérprete para Gilsinho. A agremiação de Madureira também ganhou o estandarte de melhor personalidade com Carlos Reis.

A melhor comissão de frente ficou com a Estação Primeira de Mangueira. Já a Imperatriz Leopoldinense ganhou com a melhor ala das baianas. O prêmio de revelação foi para a intérprete Wic Tavares, da Unidos da Tijuca.

A apuração das Escolas de Samba está marcada para a próxima terça-feira na Praça da Apoteose.