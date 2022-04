Viradouro fecha com chave de ouro os ensaios na Sapucaí

A Unidos do Viradouro encerrou em grande estilo os ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo (08). A agremiação de Niterói entrou na avenida depois da lavagem tradicional que ocorre no Sambódromo, que contou com a presença de componentes de 20 escolas de samba.

Antes da vermelho e branco começar o ensaio, o presidente de honra da escola Marcelo Kalil fez um discurso para motivar os componentes e puxou o grito de guerra da escola. A Viradouro busca o bicampeonato com o enredo “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, que conta como foi o Carnaval pós gripe espanhola.

“Agradeço a prefeitura do Rio de Janeiro, a Liesa e a prefeitura de Niterói. Mãos para o alto, vambora gente fazer o que a gente faz o tempo todo. O brilho no olhar continua! O brilho no olhar continua! O brilho no olhar continua!”.

Veja algumas imagens do ensaio:

Ala da agremiação

Lore Improta – Musa da Viradouro

Coreógrafo junto com os integrantes da Comissão

Comissão de Frente

Comunidade da Viradouro marcou presença Fotos: André Freitas

Para A Tribuna, a Rainha de Bateria da agremiação de Niterói, Erika Januza disse que se sente acolhida pela comunidade da cidade.

“Muito abraçada e eu abraçando de volta. A minha sensação é que parece que eu já conhecia todo mundo a muito tempo. Sou muito grata ao Marcelão, ao Marcelinho, ao Mestre Ciça, todo mundo me recebeu de braços abertos e tento retribuir ao máximo. Carnaval é tudo, estava todo mundo com muita saudade. Acho que vai ser um carnaval muito emocionante”, afirmou.

Com a abertura da Série Ouro (antigo Grupo de Acesso), o Sambódromo recebe na quarta-feira (20) o primeiro dia de desfile, que terá duas escolas de Niterói e uma de São Gonçalo: Cubango, Sossego e Porto da Pedra. A Viradouro desfila na sexta-feira (22), e será a quinta escola na Sapucaí.