Viradouro faz último ensaio no Sambódromo

A Unidos da Viradouro entrará a partir das 20h na Marquês de Sapucaí, para ajustar os últimos detalhes antes do desfile pelo Grupo Especial.

Atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, a vermelho e branco de Niterói vai entoar no Sambódromo o samba-enredo que conta sobre a festa que aconteceu após a pandemia da gripe espanhola, que ocorreu em 1919. Com o enredo “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, a Viradouro busca o bi campeonato.

O ensaio técnico da agremiação de Niterói será o único com o sistema de som do Sambódromo. As outras escolas realizaram os ensaios com carros de som. Ou seja, a Viradouro também irá testar se os auto falantes da Sapucaí também estão no melhor funcionamento para os desfiles.

Com a abertura da Série Ouro (antigo Grupo de Acesso), o Sambódromo recebe na quarta-feira (20) o primeiro dia de desfile, que terá duas escolas de Niterói e uma de São Gonçalo: Cubango, Sossego e Porto da Pedra. A Viradouro desfila na sexta-feira (22), e será a quinta escola na Sapucaí.