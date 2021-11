Viradouro faz seu primeiro ensaio de rua após pandemia

A escola de samba Unidos do Viradouro realiza, na noite deste domingo (14), seu primeiro ensaio de rua desde o início da pandemia da Covid-19, que foi declarada logo após o carnaval de 2020. Por meio de suas redes sociais, a atual campeã do carnaval carioca convocou seus torcedores a comparecer.

É hoje, Viradouro. Vamos com muita garra e lirismo para o nosso primeiro ensaio de rua, Comunidade. Contamos com você”, afirmou a escola.

A concentração está marcada para as 18h, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói. Tradicionalmente, a partir dos mês de novembro, parte da via é fechada em alguns domingos, até a chegada do carnaval, para as escolas de samba da cidade realizarem seus ensaios, visando os desfiles na Sapucai.