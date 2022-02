Viradouro exige passaporte virtual

Atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, a Unidos do Viradouro adotou uma medida para garantir os ensaios técnicos em sua quadra para o Desfile de 2022, em abril, assim como demais eventos. Será exigido um passaporte virtual, realizado em parceria com a MOOH!TECH!, que já fez trabalhos com a CBF. Dessa forma, componentes e visitantes na quadra da Escola de Samba, no Barreto, deverão mostrar que estão com o calendário de vacinação contra a Covid-19 em dia, através de um aplicativo.

Para se cadastrar, é necessário o preenchimento do cadastro disponível no site: https://invite.chronus.online/ – que já está disponível para acesso. Serão requisitados os dados que constam no cadastro ConectSus, plataforma do Governo Federal, que serve como passaporte da vacina para locais fechados. Além disso, é necessário se atentar as informações das doses recebidas dos imunizantes, o nome do fabricante, e o número de lote de cada aplicação contra a Covid-19, para fazer o cadastro. Logo depois, será preciso fazer a instalação do aplicativo, disponível nas lojas de aplicativos.

Integrantes da equipe de Harmonia da Escola de Samba de Niterói estarão responsáveis para explicar aos componentes possíveis dúvidas sobre o passaporte virtual da vacina, segundo Dudu Falcão, diretor de Carnaval da agremiação. O dirigente ainda destaca que não haverá tolerância, seja para componentes, seja para visitantes, para quem não apresentar o documento exigido de quem quiser entrar na quadra da Escola

“Quem não for desfilante ou integrante de segmento e quiser ir a um evento na quadra também precisará se cadastrar e baixar o aplicativo, com pelo menos seis horas de antecedência do horário que pretende chegar à Escola. O ideal, então, é que quem esteja pretendendo ir a algum evento já se cadastre, não deixando pra fazer em cima da hora”, afirmou.

A Unidos do Viradouro também divulgou que na entrada da quadra haverá um operador para escanear o “QR Code” do usuário cadastrado. Se a pessoa estiver com a vacinação em dia, vai aparecer “imunizado”, e terá o acesso liberado. Em caso de situação irregular, a entrada será impedida. De acordo com o comunicado, em caso de dúvidas, integrantes e visitantes podem enviar um e-mail para o endereço eletrônico: chamados@moohtech.com.