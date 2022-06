Viradouro entrega sinopse do enredo aos compositores na próxima quinta-feira (30)

Na próxima quinta-feira (30), às 19h, já pensando no Carnaval de 2023, a Viradouro apresenta para os compositores a sinopse do enredo de Rosa Maria Egipcíaca que a escola de Niterói pretende mostrar na Marquês de Sapucaí. Qualquer compositor – mesmo sem vínculo com a agremiação – pode participar e concorrer na escolha de samba.

Primeira afro-brasileira a escrever um livro no Brasil, Rosa Maria Egipcíaca, que foi escrava, prostituta, beata e feiticeira no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, terá a vida contada pela escola de Niterói.

Para a realização da pesquisa e elaboração do texto da sinopse, o carnavalesco Tarcísio Zanon ganhou o reforço do jornalista e pesquisador João Gustavo Melo: “Sempre admirei o trabalho do Gustavo. Além de um grande profissional, é uma pessoa incrível e que vem acrescentando muito ao Carnaval. Na Viradouro, ele entra pra enriquecer este momento importantíssimo em qualquer projeto, que é a elaboração da sinopse, com seu conhecimento e propriedade na escrita”, comentou o carnavalesco.

O Carnaval de 2023 não será a primeira experiência de João Gustavo na agremiação e ele destaca algumas características do enredo proposto por Zanon: “Estive na Viradouro entre 2003 e 2005, trabalhando na equipe de pesquisa com Mauro Quintaes. Estar de volta à escola nesta fase em que a Viradouro apresenta a incrível história de Rosa Egipcíaca é um presente e uma grande responsabilidade. Agradeço muito à direção da escola e ao Tarcísio Zanon por me colocarem diante de uma história tão rica, exemplo daquilo que chamamos de enredo: a narrativa de uma personagem de trajetória de encantamento, fé e misticismo. Um enredo de fato, com desenvolvimento dramático e forte carga emocional”, comentou.