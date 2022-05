Viradouro divulga seu enredo para 2023

A Unidos do Viradouro divulgou na manhã desta sexta-feira (13), seu enredo para o ano de 2023. Comandado pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, a agremiação levará à avenida a história sobre “Rosa Maria Egipcíaca”, autora negra mais antiga do Brasil.

Rosa Egipcíaca, também conhecida como Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz e Rosa Courana, foi autora da Sagrada Teologia do Amor Divino das Almas Peregrinas, o mais antigo livro escrito por uma mulher negra na história do Brasil.

Através de sua conta no instagram, a escola de samba de Niterói disse que é preciso apresentar histórias das personagens esquecidas pelo tempo. A escola vai contar a fascinante saga de Rosa Courana, considerada a primeira mulher negra a escrever um livro no país, e refletir sobre importantes aspectos dessa história tão marcante. Escravizada, meretriz, feiticeira, beata, escritora. Uma santa africana no Brasil.

A agremiação disse ainda que deseja mostrar na avenida todas as pétalas e espinhos dessa linda flor, como a escola mesma a intitulou, “Flor do Rio de Janeiro”.