VIRADOURO DEFINE ENREDO DO CARNAVAL 2021

Uma releitura do Carnaval carioca de 1919, conhecido como o maior do século passado, será o tema do próximo desfile da Unidos do Viradouro. Intitulado “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, o enredo de Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon vai destacar o sentimento dos cariocas que foram às ruas naquele ano para celebrar o fim da pandemia da gripe espanhola. A inspiração dos carnavalescos surgiu a partir da leitura do livro “O carnaval da guerra e da gripe”, do escritor e jornalista Ruy Castro. O título do enredo é um verso de uma marchinha cantada em 19 pelo Democráticos, uma das grandes instituições carnavalescas da época.

“Buscamos mais uma vez um tema inédito e vamos abordar como a sociedade carioca soube se desvencilhar da tristeza do ano de 1918. A cidade viveu o carnaval de 19 como se fosse o último. Foi uma grande festa. Historicamente, revelaremos dados e contribuições esquecidas das grandes instituições carnavalescas da época” – revela Marcus.

Tarcísio Zanon destaca o sentimento de esperança como um dos principais trunfos do enredo. “Em tempos atuais, nosso olhar se voltou para um momento histórico que evocasse a esperança aos brasileiros. Aquele carnaval foi uma virada de página para a sociedade carioca. Vamos reviver a euforia nostálgica de um povo que sabe como ninguém transformar a tristeza em alegria” – revela Tarcísio.

O presidente Marcelinho Calil ressalta a importância cultural do tema escolhido. “Normalmente, a escola anuncia o enredo no Dia de São Jorge e resolvemos manter isso. A escolha do tema se deu principalmente pelo conteúdo cultural, que é muito forte, com muito embasamento. E é exatamente o que estávamos buscando: aliar história à cultura. Aposto que teremos mais um desfile marcado pela emoção como o do último carnaval.”

O dirigente acrescentou que o próximo desfile não é a única prioridade da escola neste momento. “Continuamos fazendo o que está dentro no nosso alcance pra ajudar as pessoas. Vamos pensar no próximo desfile, mas sempre focados no momento atual. E de forma alguma, os integrantes da nossa equipe deixarão o isolamento e serão expostos por conta dos preparativos para o desfile” – assegura Marcelinho Calil.