Viradouro cancela ensaio de rua deste domingo

A assessoria de imprensa da escola de samba Unidos do Viradouro anunciará em breve nas suas redes sociais o cancelamento do ensaio de rua amanhã (9). O ensaio estava sendo realizado todo domingo na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói.

Lembrando que ontem (7) a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) orientou, após ofício recebido da Riotur, que os ensaio de rua das escolas de samba sejam suspensos.“A Liga pede que as agremiações realizem os ensaios de suas quadras e reforcem a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso e permanência nos locais”.

Mas, até então, apesar da recomendação, a assessoria de imprensa da Escola de Samba Viradouro havia informado que o ensaio estava mantido até segunda ordem.

Um comunicado foi colocado ontem (7) à noite na rede social da escola informando sobre o ensaio.