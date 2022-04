Viradouro briga pelo Bi com Grande Rio e Vila Isabel

A volta dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí foi fechada com chave de ouro pela Vila Isabel, a última agremiação a entrar na avenida, na madrugada deste domingo (24). Mas, a pergunta que não quer calar é: quem levará o título de campeã? A TRIBUNA em parceria com a rádio Absoluta estiveram acompanhando os quatro dias de desfiles e já tem as suas sugestões.

Os desfiles são separados por grupo: Série Prata, Série Ouro e Grupo Especial. Mas, apenas as escolas que fazem parte do Grupo Especial tem chances de levar o título de campeã. Acompanhando todos os dias de desfiles, desde quarta-feira (20) até domingo (24), A TRIBUNA tem suas apostas.

Para o jornal niteroiense, a disputa será entre a Grande Rio, Vila Isabel, Viradouro e Beija-Flor, que estiveram na avenida mostrando que vieram dispostas a brigar pelo título deste ano, após um ano sem carnaval, por causa da pandemia do coronavírus que paralisou o mundo.

Todas as escolas tiveram os seus destaques em particularidade, mostraram que vieram para ser campeãs, principalmente após ficar em jejum de carnaval. Mas, apenas quatro conseguiram se destacar e a briga será acirrada, os juízes na hora da apuração, que acontece na próxima terça-feira (26), vão ter um ‘trabalho’ para eleger a melhor.

Grande Rio

A escola de Duque de Caxias, vice-campeã no último carnaval, traz como enredo o Orixá Exu, com o objetivo de desmitificar a entidade vista negativamente por alguns. Acadêmicos do Grande Rio foi a penúltima escola a entrar na avenida no segundo dia de desfile, na madrugada deste domingo (24) e recebeu gritos de “é campeã” do início ao fim daqueles que estavam na arquibancada.

A Rainha de Bateria, a atriz Paolla Oliveira, veio fantasia de Pombagira, a representação feminina de Exu. Além da atriz, a escola da Baixada Fluminense trouxe outras personalidades, como a influenciadora Bianca Andrade (Boca Rosa), a cantora Pocah, o ex-BBB Gil do Vigor e entre outros. Se o intuito era fazer com que Exu trouxesse boas vibrações e sorte para a Grande Rio, ela conseguiu.

Vila Isabel

Já a escola azul e branca, Unidos de Vila Isabel, também teve o seu destaque no desfile do Grupo Especial, que fechou os desfiles na Marquês de Sapucaí em grande estilo, após prestar sua homenagem ao cantor e sambista Martinho da Vila, que também é presidente de honra da agremiação. A escola da Zona Norte do Rio prometeu emoção do início ao fim e conseguiu entregar.

Unidos de Vila Isabel, ou apenas, Vila Isabel, está há nove anos sem receber o título de campeã e as expectativas para esse ano é que a escola consiga sair do jejum, e, ser coroada como ‘A Campeã’. O protagonista da noite, Martinho da Vila, veio como uma surpresa na Comissão da Frente.

Viradouro

Crédito: Fabio Mota/Prefeitura do Rio

Surpreendendo a todos que estavam na avenida na madrugada de sábado (23), a escola niteroiense e atual campeã, Viradouro, disputa para manter o título de campeã neste carnaval de 2022. Esperança e celebração a vida. Essas foram as palavras que mais definiram o desfile da vermelho e branco na Marquês de Sapucaí, após o seu samba enredo falar sobre o Carnaval de 1919 e fazer um paralelo entre a pós-gripe espanhola e pós-Covid-19.

Com Erika Januza como rainha de bateria, que também capa da edição deste feriado de A TRIBUNA, a escola niteroiense conseguiu passar a mensagem que tanto queria, relembrar que depois de uma época triste, precisamos celebrar a vida e mostrar que a alegria carnavalesca consegue vencer qualquer tristeza.

A Viradouro tinha como objetivo trazer o sentimento de superação que os foliões tiveram no Carnaval de 1919, após ‘vencer’ a gripe espanhola, que assim como a Covid-19, trouxe muita tristeza para todos que viveram essa época.

Beija-Flor

Apesar dos problemas técnicos que enfrentou em algumas partes do desfile na Marquês de Sapucaí, a escola Beija-Flor de Nilópolis, veio para resgatar o título de Campeã que ficou em 2018. A agremiação da Baixada Fluminense fechou os desfiles do primeiro dia do Grupo Especial, com chave de ouro, após abordar na avenida a luta contra o racismo.

Sentimento de missão cumprida, é o que os componentes da escola azul e branco sentiu após o desfile, que enalteceu as conquistas e história do povo preto com cantar o samba enredo “Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor”.

Se a intenção da Beija-Flor era emocionar a todos, ela conseguiu. A escola azul e branco também contou a participação de algumas personalidades, como a ex-bbb e dançaria Brunna Gonçalves, a ex-bbb Natália Deodato e entre outros.

Agremiações do Grupo Especial que desfilaram na sexta-feira (22):

Imperatriz Leopoldinense

Crédito: Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

Imperatriz Leopoldinense abriu as portas dos desfiles e veio homenageou o carnavalesco Arlindo Rodrigues, que deu à escola o primeiro título no carnaval do Rio. O patrono da escola da Zona Norte do Rio, faleceu em 2020 e teve a sua história cantada pela carnavalesca Rosa Magalhães.

Apesar de alguns problemas enfrentados no dia do desfile, que pode levar a escolar perder alguns pontos, a escola que trouxe a cantora Iza como rainha de bateria, tem suas esperanças.

O samba enredo da escola verde e branca foi ‘Meninos, Eu Vivi… Onde Canta o Sabiá, Onde Cantam Dalva e Lamartine’.

Mangueira

Crédito: Fabio Motta/Prefeitura do Rio

A Estação Primeira de Mangueira foi a segunda escola a desfilar e como de costume, a escola da Zona Norte é conhecida por sempre homenagear grandes nomes da história brasileira, esse ano não foi diferente. A rosa e verde homenageou os três ‘reis magos’ do Carnaval.

Agenor, José e Laurindo, ou como são conhecidos, Cartola, Jamelão e Mestre Delegado, foram os protagonistas da noite da escola rosa e verde. A agremiação é considerada a segunda maior vencedora no rol das campeãs do carnaval do Rio de Janeiro, carregando 20 conquistas e lutando pela vigésima primeira.

Salgueiro

Crédito: Fabio Motta/Prefeitura do Rio

A Acadêmicos do Salgueiro trouxe para avenida do samba a luta histórica do povo negro por espaço na sociedade. Resistência. Como o próprio nome do samba enredo da escola vermelha e branca cantou na sexta-feira, é o que representa a bela apresentação que eles fizeram na Marquês de Sapucaí.

Apesar dos problemas enfrentou durante o desfile, a escola da Tijuca conseguiu passar a mensagem que desejava para aqueles que assistiam ao vivo e aqueles que prestigiavam a escola pelas telinhas da televisão. Resistência. Respeito. Força.

São Clemente

Emocionante. Essa é a palavra que descreve a apresentação da São Clemente, que homenageou o ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu em 2021 por complicações causadas pela Covid-19.

A escola preta e amarela conseguiu emocionar a todos que estavam presentes na Marquês de Sapucaí, com a singela homenagem ao ator niteroiense, através do samba enredo ‘Minha Vida é Uma Peça’. A mãe de Paulo Gustavo, Dona Déa Lúcia, que a foi a grande inspiração para a sua grande personagem Dona Hermínia, veio na comissão de Frente.

Mesmo com as complicações na hora do desfile, a apresentação foi emocionante.

Agremiações do Grupo Especial que desfilaram no sábado (23):

Paraíso do Tuiuti

Paraíso do Tuiuti foi a primeira escola de samba a desfilar neste sábado (23), abrindo a avenida com estilo e muitas homenagens. A escola da Zona Norte do Rio apostou nos orixás conquistar o título de Campeã.

Com o samba enredo “Ka ríba tí ye – Que nossos caminhos se abram”, a escola azul e amarela levou para avenida o ensinamento dos orixás e daqueles que povoaram o mundo. A escola também prestou homenagens a grandes nomes do movimento negro.

A agremiação estourou o tempo de desfile, o que pode ser prejudicial na apuração.

Portela

Rica em detalhes. É a frase que descreve o desfile da escola de Oswaldo Cruz. A Portela que carrega o consigo o posto de maior campeã de Carnaval do Rio de Janeiro, com 22 títulos, entrou na Marquês de Sapucaí em busca do vigésimo terceiro título de campeã.

A escola que tem como símbolo uma águia, traz para a Passarela do Samba, a Baobá, uma das árvores mais frondosas do planeta. O samba enredo ‘Igi Osé Baobá’, emocionou aqueles que assistam na arquibancada.

Mocidade

A escola verde e branca, Mocidade Independente de Padre Miguel, foi para avenida com o objetivo de levar a prosperidade. A Mocidade teve como samba enredo ‘Batuque ao Caçador’.

Mocidade fez uma homenagem ao orixá Oxóssi, ou São Sebastião, como também é conhecido. Um dos seus compositores foi o cantor Carlinhos Brown. Apesar dos problemas no abre alas, a escola de Padre Miguel, conseguiu arrepiar a todos com o seu desfile pedindo paz entre as religiões.

Unidos da Tijuca

A escola que tem a sua sede no Morro do Borel, na Tijuca, a Unidos da Tijuca ganha destaque no segundo dia do desfile do Grupo Especial, após contar a lenda do Guaraná e falar sobre a reexistência dos indígenas.

Tendo a cantora Lexa como Rainha de Bateria, a escola azul e amarela também ouviu sua torcida gritar ‘é campeã’.

Durante a cobertura de A TRIBUNA nos desfiles, a equipe de reportagem presencial uma cena curiosa, em que a Unidos da Tijuca celebrou com representações de crianças bebendo guaraná e comendo doces. Como? Distribuindo o refresco e o doce para os componentes e para o público.

A apuração dos votos, para saber quem é a campeã do carnaval de 2022, acontece na próxima terça-feira (26), Praça da Apoteose, no Sambódromo. As seis primeiras colocadas, voltam a pisar na Sapucaí, no próximo sábado (30), no desfile das Campeãs.