Viradouro anuncia nova rainha de bateria

A Unidos do Viradouro anunciou na noite deste domingo (27) que a atriz Erika Januza é a nova rainha de bateria da escola. Raíssa Machado que ficou a frente do posto por sete anos, deixou o cargo em janeiro deste ano e desde então a escola não tinha anunciado uma musa para substituí-la.

Na rede social a escola disse que “a atriz, que ama samba desde a infância, vai abrilhantar nosso próximo desfile ao lado de mestre Ciça”.

A vermelho e branco fará uma live na próxima terça-feira (29), às 18h, para anunciar oficialmente Erika como rainha. O evento terá a participação do presidente, Marcelinho Calil; do presidente de honra, Marcelo Calil; do mestre de bateria, Ciça; do intérprete oficial da escola, Zé Paulo Sierra e outros convidados.