Viradouro antecipa último ensaio de rua para sábado

O ensaio da Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, da Unidos da Viradouro que tradicionalmente acontece aos domingos, foi antecipado. De acordo com a agremiação a mudança aconteceu devido as atividades carnavalescas agendadas pela prefeitura na cidade para o próximo domingo (16). Por conta disso a direção da vermelho e branco vai concluir a temporada de ensaios de rua, no sábado(15) a partir de 19h, na mesma Amaral Peixoto.

A Viradouro será a segunda a desfilar na Marquês de Sapucaí no Domingo de Carnaval. A escola vai tentar o campeonato de 2020 com o enredo “Viradouro de ama lavada”, dos carnavalescos Tarcísio Zanon e Marcus Ferreira, também responsáveis pelo desenvolvimento do tema. O enredo é inspirado nos cânticos seculares que as Ganhadeiras de Itapuã entoavam enquanto lavavam roupas às margens da lagoa baiana.

Na quadra, que fica na Avenida do Contorno, no Barreto, os últimos compromissos com segmentos e alas de comunidade serão nesta terça (11), e na terça seguinte, dia 18.