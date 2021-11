Viradouro agita Av. Amaral Peixoto com primeiro ensaio de rua após pandemia

Evento serve de preparação para desfile da escola na Sapucaí

A Escola de Samba Unidos do Viradouro realizou, na noite deste domingo (14), seu primeiro ensaio técnico de rua desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020. A diretoria da atual campeã do carnaval carioca usou as redes sociais para convocar o público a prestigiar esse importante momento de retomada das atividades da agremiação.

“Não precisa mais virar noites à espera e nem enlouquecer por querer esse momento, estamos chegando com tudo para o primeiro ensaio de rua!”, afirma post publicado nas redes sociais da escola.

De acordo com informações da escola, 1500 componentes participaram do ensaio na Av, Amaral Peixoto

A concentração aconteceu às 18h, na av. Amaral Peixoto, esquina com a rua Visconde de Sepetiba, Centro. Tradicionalmente, a via é fechada para o trânsito em alguns domingos para realização dos ensaios técnicos de rua, algo fundamental para que a agremiação consiga acertar detalhes importantes antes da realização do desfile na Sapucaí.

Na Av. Amaral Peixoto, uma multidão com cerca de 5 mil pessoas acompanharam a passagem das alas com 1.500 componentes, todos cantando o inovador samba-enredo em forma de carta dos Compositores Felipe Filósofo, Fábio Borges, Ademir Martins, Porquinho e cia., sob o comando do interprete da escola, Zé Paulo Sierra

Para dar vida ao enredo “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, os componentes da escola evoluíram na avenida ao som de 180 ritmistas comandados com a maestria de sempre de Mestre Ciça, para delírio da multidão que acompanhou o ensaio.

A Unidos do Viradouro será a quinta escola a desfilar no domingo de carnaval, em 2022. Os ensaios técnicos já estavam acontecendo na quadra da escola, no Barreto.