Viradouro adota aplicativo para consulta de vacinação no acesso a quadra

Os componentes e visitantes da Unidos do Viradouro terão acesso a um aplicativo que mostra se estão com o calendário de vacinação contra a Covid-19 em dia. A medida foi tomada para todos que tenham acesso aos ensaios e demais eventos na quadra da agremiação

O aplicativo é uma parceria com a empresa mooh!tech!. A atual campeã do carnaval carioca é a pioneira na implantação do sistema entre as agremiações do Rio de Janeiro. O formulário para cadastramento e o aplicativo já estão disponíveis, mas o acesso ao aplicativo só será possível após o preenchimento do cadastro no site: https://invite.chronus.online/.

Os dados pedidos no momento do cadastro constam do Conectsus e do comprovante de papel, que a pessoa recebe no momento da vacinação. Na hora de preencher, é importante ter em mãos as datas de vacinação das doses recebidas, o nome do fabricante da vacina e o número do lote de cada aplicação.

Segundo Dudu Falcão, que divide a direção de carnaval com Alex Fab, os integrantes da equipe de harmonia da escola terão a tarefa de, em caso de dúvidas, explicar a cada componente de ala o passo a passo pra baixar o aplicativo no aparelho celular.

“ Quem não for desfilante ou integrante de segmento e quiser ir a um evento na quadra também precisará se cadastrar e baixar o aplicativo, com pelo menos 6 horas de antecedência do horário que pretende chegar à escola. O ideal, então, é que quem esteja pretendendo ir a algum evento já se cadastre, não deixando pra fazer isso em cima da hora”, comentou.

O dirigente destaca ainda que não haverá tolerância em relação à exigência de apresentação do passaporte. Falcão alerta que a recomendação vale também para quem não for componente da escola e quiser ir à quadra.

Na entrada da quadra, haverá um operador para escanear o QR code no aplicativo do usuário. Se a pessoa estiver com a vacinação em dia, vai aparecer no leitor “imunizado”, e terá o acesso liberado, ou “não imunizado”, que impedirá a entrada.

Caso componentes da escola ou pessoas que pretendem acompanhar os ensaios tenham alguma dúvida, podem acessar a equipe de suporte da mooh!tech, através do e-mail: chamados@moohtech.com.