Virada do Samba realiza 2ª edição com programação 100% feminina

Em 2 de dezembro é celebrado o Dia Nacional do Samba e é também a data escolhida para a transmissão da Virada do Samba – 2ª edição. A partir das 19h, todo o Brasil pode assistir, gratuitamente, a shows de mulheres ícones do gênero como Tia Surica, Leci Brandão, Fabiana Cozza e o Samba de Dandara convidando Nilze Carvalho e Raquel Tobias.

O Bar Samba foi o local escolhido para as gravações e as transmissões vão acontecer nas páginas da Muda Cultural e Samba em Rede (ambas no YouTube e Facebook), além da Fita Amarela (YouTube), Raiz do Samba (Facebook) e Repique de Mão (Facebook).

Esta edição da Virada do Samba começa com a apresentação de Tia Surica da Portela, pastora e matriarca da famosa escola de samba carioca que, por sua vez, é acompanhada do violonista, arranjador e diretor musical Paulão 7 Cordas. Nesta ocasião, eles apresentam o repertório do Manacéa, um dos grandes baluartes portelenses.

Na sequência vem a cantora, poeta, escritora e pesquisadora Fabiana Cozza, que apresenta repertório de sua vasta carreira. A festa segue com o Samba de Dandara, grupo que utiliza o samba para empoderar e exaltar as mulheres sambistas – que convida as veteranas Nilze Carvalho, cantora, instrumentista, compositora e produtora, e Raquel Tobias, cantora e compositora. Para encerrar a jornada em grande estilo, Leci Brandão canta grandes sucessos de diversos momentos de sua carreira e da história do samba.

Transmissão gratuita nas páginas: Facebook Muda Cultural, YouTube Muda Cultural, Facebook Samba em Rede, YouTube Samba em Rede, YouTube Fita Amarela, Facebook Repique de Mão e Facebook Raiz do Samba.