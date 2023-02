Violência: PM assegura que rodoviários serão ouvidos

Um acordo em prol da segurança pública. Esta foi a tônica da reunião entre o presidente do Sintronac (Sindicato dos Rodoviários de Niterói e Arraial do Cabo), Rubens dos Santos Oliveira, o secretário de Estado da Polícia Militar (PM), coronel Luiz Henrique Marinho Pires, e a cúpula da corporação no Leste Fluminense e na Região dos Lagos. Em pauta, medidas de proteção aos rodoviários que atuam em áreas conflagradas de São Gonçalo e em outros municípios abrangidos pelo Sintronac.



O coronel Henrique explicou ao dirigente sindical a estratégia adotada por seu comando para levar à Justiça os bandidos que pretendem dominar territórios inteiros das cidades. De acordo com Henrique, o objetivo da polícia é inviabilizar as ações criminosas. Ele assegura que, no que diz respeito a melhorias no policiamento, a opinião dos trabalhadores rodoviários será considerada.



Para Rubens Oliveira, a iniciativa do encontro representa uma aproximação importante entre as forças de Segurança Pública e as representações dos trabalhadores:



“Estamos, de fato, muito agradecidos ao coronel Henrique e à PM do Rio de Janeiro. Esta iniciativa é inédita e deve inaugurar uma nova etapa de relações entre os rodoviários, através de sua representação sindical, e nossas forças de segurança”.



Também nesta segunda-feira, trabalhadores que atuam em linhas no Jardim Catarina, em São Gonçalo, relataram ao Sintronac que não ocorreram sequestros de ônibus e os coletivos estão funcionando normalmente no bairro. Na sexta-feira, a PM prendeu Magno da Costa Maciel, o “MG”, de 31 anos. Acusado de ser o segundo na hierarquia do tráfico de drogas na localidade, ele organizaria o uso de ônibus para barricadas contra as operações policiais.



Participaram ainda da reunião, na sede da PM, em Niterói, Darlan Oliveira, advogado do Sintronac; coronel Sylvio Guerra, comandante do 4º Comando de Policiais de Área, responsável pelo policiamento em diversas cidades – de Niterói a Cabo Frio; tenente-coronel Aristheu de Góes, comandante do 12º BPM (Niterói/Maricá); tenente-coronel Gilbert dos Santos, comandante do 7º BPM (São Gonçalo); e tenente-coronel Bruno Schorcht, comandante do 35º BPM (Itaboraí).