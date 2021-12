Vinicius Naval é localizado em Paraty

Vinicius Naval, como é conhecido, foi localizado em Paraty na tarde desta quarta-feira (15). Ele estava desaparecido há uma semana. Segundo os familiares, ele havia operado um câncer no cérebro recentemente e estavam preocupados com esse fato. Ele foi visto pelo neto de Seu Antônio, proprietário de um restaurante, na região oceânica de Niterói. De acordo com o rapaz, ele chegou a falar com o Vinicius e perguntou como ele estava. Ao ver que a família estava em busca dele, entrou logo em contato e informou que o havia visto. A família entrou em contato com algumas pessoas na região, que o localizaram.

Há uma semana, familiares e amigos de Vinicius, conhecido pelo apelido de “Naval”, tentavam em vão obter notícias sobre o seu paradeiro. Morador da Região Oceânica de Niterói, onde é muito querido, “Naval” tem uma moto Royal Enfield, modelo não muito comum.