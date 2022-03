Vinicius Júnior: de São Gonçalo para o Mundo

Alguns momentos são marcantes na vida de um jogador de futebol: o primeiro jogo, o nome gritado pela torcida, e jogar pelo clube do coração. Vinícius Júnior viveu tudo isso antes de completar 18 anos, quando estreou pelo Flamengo em 2017, no empate de 1 a 1 contra o Atlético-MG, no Maracanã. Hoje (24), às 20h30, o atacante retorna ao Maior do Mundo, dessa vez como titular da Seleção Brasileira contra o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Sendo protagonista no Real Madrid, e um dos atletas mais valorizados do planeta, em cerca de 100 milhões de euros.

Ao lado de Neymar e Antony, a cria de São Gonçalo vai comandar o ataque com mais mobilidade, que Tite esboçou nos treinamentos realizados na Granja Comary. Com o camisa 10 de falso 9, os pontos terão o papel importante de abrir a zaga chilena e encontrar espaços para as chegadas de Lucas Paquetá, responsável pela armação da equipe.

Por tudo isso, e pelos mais de 40 mil ingressos vendidos, Vini comprou cerca de 120 ingressos para familiares e amigos participarem deste momento especial. É bem verdade que o ponta já jogou no Estádio Mário Filho pelo time nacional, na derrota para a Argentina por 1 a 0, na final da Copa América de 2021. Contudo, o público não foi permitido na ocasião por causa da pandemia da Covid-19. Entretanto, a atmosfera será totalmente diferente nesta quinta-feira para o jogador.

“A família é grande. Faz bastante tempo que eu não jogo no Maracanã com público. Fico feliz de poder convidar todo mundo depois de tanto tempo. Espero fazer um grande jogo, que eu possa também fazer meu primeiro gol com a Seleção ao lado de todos que me amam tanto e querem sempre me ver bem”, disse Vinícius, que passou em branco nos onze jogos que disputou com a amarelinha.

Vinicius Júnior titular e prováveis escalações

O técnico Tite desenhou a seguinte equipe: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Guilherme Arana; Casemiro, Fred e Paquetá; Vini Jr, Neymar e Antony. A Seleção Brasileira enfrentará um Chile que entrará em campo motivado a conseguir uma vaga no Mundial do Catar. Por isso, o técnico Martín Lasarte deve escalar o provável time: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Gary Medel, Enzo Roco y Gabriel Suazo; Claudio Baeza, Charles Aránguiz y Arturo Vidal; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Foto: Jogador treinou entre os onze iniciais na Granja Comary, em Teresópolis – Lucas Figueiredo / CBF