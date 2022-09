Vinicius Farah, deputado federal, é escolhido vice de Cláudio Castro

Cláudio Castro (PL), candidato à reeleição ao Governo do Estado, escolheu o deputado federal Vinicius Farah (União Brasil) como novo vice em sua chapa. O motivo da esolha do nome é que Washington Reis (MDB), ex-prefeito de Duque de Caxias, teve sua candidatura impugnada pelo TRE-RJ.

Vinicius Farah é formado em marketing, iniciou sua carreira na política aos 23 anos, quando foi o quarto vereador mais votado de Três Rios em 1988. Foi prefeito do município de Três Rios de 2009 a 2016, tendo sido anteriormente vice-prefeito entre 2005 e 2008. Por ocasião de sua gestão na prefeitura trirriense, Vinicius foi o vencedor das edições de 2012 e de 2014 do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, tanto no âmbito estadual quanto no federal, na categoria Melhor Projeto.

De fevereiro de 2017 a abril de 2018, foi presidente do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ). Nas eleições de 2018, Vinicius Farah foi candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, ocasião em que foi eleito para a 56ª legislatura (2019–2023) da Câmara dos Deputados do Brasil. Foi nomeado secretário de Desenvolvimento Econômico pelo governador Cláudio Castro.

Lembrando que o ex-presidente do Detran-RJ chegou a ser preso na Operação Furna da Onça, em 2018.