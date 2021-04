Vilmar Berna pode ser homenageado dando nome a Parque Municipal

O Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit) pode ganhar um novo nome, se o projeto de lei do vereador Casota (PSDB) for aprovado na Câmara. Apresentada nesta quinta-feira (22), a proposta faz uma homenagem ao ambientalista, jornalista e escritor, Vilmar Berna, falecido no dia 2 de abril deste ano. Se o projeto for aprovado, o Parnit passará a se chamar Parque Natural Municipal de Niterói Vilmar Berna.

“Berna foi um grande ambientalista, uma pessoa que amou muito Niterói. Nascido no Rio Grande do Sul, ele escolheu a nossa cidade para viver. Era um cara tão dedicado à causa ambiental que recebeu o Prêmio Global 500 da ONU, maior reconhecimento das Nações Unidas aos que defendem o meio ambiente no mundo”, justificou Casota.

O jornalista e escritor Vilmar Berna, de 64 anos, morreu no último dia 2 vítima de complicações da Covid-19. Um dos pioneiros do jornalismo ambiental e consultar ambiental em Niterói e São Gonçalo, ele estava internado desde o último dia 20. O gaúcho Vilmar Sidnei Demamam Berna, nasceu em Porto Alegre em 11 de outubro 1956, mas escolheu a cidade de Niterói para viver. Mais precisamente o bairro de Jurujuba, próximo de uma comunidade de pescadores artesanais.

Por sua luta constante pela formação da cidadania ambiental planetária foi reconhecido pelas Organizações das Nações Unidas (ONU), em 1999, no Japão, com o Prêmio Global 500 Para o Meio Ambiente. Em 2002, recebeu o título de Cidadão Niteroiense e, em 2003, o Prêmio Verde das Américas, entre outros.

Participou da fundação de várias organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, dedicadas às lutas por um mundo melhor, mais ecológico, pacífico e democrático, entre as quais se destacam a Univerde, em 1980, em São Gonçalo, os Defensores da Terra, em 1984, no Rio de Janeiro, e mais recentemente a Rede Brasileira de Informação Ambiental (Rebia), em Niterói.

No jornalismo ambiental, foi um dos fundadores da Revista do Meio Ambiente e do Portal do Meio Ambiente, que têm como objetivo contribuir na formação de uma nova consciência ambiental e na cidadania ambiental em nossa sociedade.