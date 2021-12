Village Mall nega sequestro em estacionamento

No último final de semana, circularam nas redes sociais informações de uma suposta tentativa de sequestro no estacionamento do Village Mall, um dos centros comerciais de mais alto padrão do Rio de Janeiro, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Nesta segunda-feira (20), a administração do shopping negou o fato, que virou alvo de investigação policial.

Em nota, a administração do shopping afirmou que “identificou uma abordagem suspeita em seu estacionamento, no final da tarde de sábado, dia 18. A equipe de segurança foi rapidamente acionada e identificou que a ação não se travava de uma tentativa de sequestro”. De acordo com os relatos, um homem teria sido levado por cinco criminosos.

Diante da grande repercussão, o caso virou alvo de investigação da Polícia Civil. No comunicado, o shopping afirmou que “está em contato a 16ª DP da Barra da Tijuca onde o inquérito foi instalado para averiguação dos fatos”. A reportagem entrou em contato com a distrital que, até o momento da publicação deste texto, não havia emitido posicionamento.