Vila Real do Samba hoje no Teatro Popular

Dia 01 de fevereiro, a partir das 9h, começa a Vila Real do Samba, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro de Niterói. Ideal para se divertir entre amigos ou com a família, o evento contará com feiras de moda e artesanato, aulas de zumba, street dance e dança de salão, além, claro, de uma roda de samba.

Feira de Artesanato e Moda Open Feira Mix chega complementando a programação da Vila Real do Samba. Peças de moda feminina, moda íntima, artesanatos, bijus, joias e doces artesanais prometem encantar o público. Diretores da Associação de Profissionais e Dançarinos do Estado (APDS), o casal Gustavo Loivos e Andressa Terra também administram a Amazonas Dance Escola de Dança. Ativa desde 2004, a Amazonas Dance tem a direção de Loivos, que é coreógrafo e diretor comercial, e administração de Terra, que, além disso, também atua como professora. Para a aula, a dupla preparou um repertório que vai desde POP e hits dos anos 70 até a salsa, a melody e merengue. Os participantes vão dançar individualmente cada ritmo através de movimentos pré-estabelecidos e repetidos diversas vezes, de modo que todos aprendam a dançar, já dançando. A duração das aulas é de 40 minutos e não tem número limite de participantes.

Sob o comando da professora de dança Ana Paula de Souza Campos, a Cia. de Ballet Paula Campos produz seus próprios espetáculos desde 2009. Especializada em ballet clássico e contemporâneo, jazz, sapateado, teatro e dança flamenca, a Companhia ainda se aventura pela street dance. Durante a aula os dançarinos Robson Nunes, que também é o coreógrafo, Anna Carolina e Duda Freire apresentarão uma coreografia de hip hop para os participantes.

Jansen Carvalho é cantor e compositor niteroiense. Tendo participado de diversas escolas de samba, incluindo a Mangueira, o artista tem músicas em álbuns de grandes nomes como Maria Bethânia. No seu repertório, diversas pétalas da fina flor do samba, que vão de Cartola a Zeca Pagodinho.

A classificação etária é livre e o evento acontecerá das 9h às 17h. O Teatro Popular Oscar Niemeyer fica na Av. Jornalista Rogério Coelho Neto, s

no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. Mais informações pelo telefone (21)2620-6101.