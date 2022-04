Vila Isabel canta que “a vida vai melhorar”, celebrando Martinho da Vila

Deixando a tristeza dos últimos dois anos sem Carnaval por causa da pandemia, a Unidos de Vila Isabel homenageia Martinho da Vila em vida. A agremiação encerrou o desfile do Grupo Especial cantando Martinho e relembrando momentos da vida e carreira do sambista, que também é Presidente de Honra da escola. Além disso, a empolgação do retorno à Passarela do Samba foi tanta que Martnália, filha do cantor, deu um selinho em Sabrina Sato, a Rainha de Bateria da Azul e Branco.

“Estou muito feliz por ser homenageado. Quero agradecer à Vila Isabel. Aos diretores, carnavalesco, sambistas, componentes, faxineiros, tio do estacionamento. Apesar de ele ser mais novo que eu, chamo ele de tio”, disse Martinho da Vila.

Para A Tribuna, Martnália destacou a homenagem ainda em vida do pai, que tem 84 anos. Também cantora e sambista, ela veio no meio da bateria da Vila Isabel, mas parou para responder sobre o sentimento do retorno do Carnaval, com o enredo que homenageia o pai.

“Homenagem mais que merecida, e em vida. Depois de tudo, voltando ao Carnaval. Muita alegria, viemos para ganhar, Vila! Deixando a tristeza pra lá, essa doença para lá. Homenagem em melhor momento não foi. E fechando a avenida do Carnaval, uma homenagem em vida da Vila Isabel”, disse.

Antes do selinho entre a sambista e a Rainha de Bateria Sabrina Sato, a ex-BBB e apresentadora disse que não acreditava que estava presente no Sambódromo, depois da paralisação. Além disso, no grito de guerra, o patrono da Vila Isabel e ex-presidente da Liesa, Capitão Guimarães exaltou Martinho da Vila.

“É o enredo mais positivo de toda a história escola, a vida de Martinho da Vila. Martinho da Vila é unanimidade. Quem nunca cantou Madalena, Desritmia… Mas Martinho é mais do que música. Ele levou e elevou nossa música, nossa cultura, e a bandeira do nosso país para outros continentes. E hoje devemos a ele homenageando”, falou.

O cantor e sambista, Martinho da Vila veio como surpresa na Comissão de Frente vestido como um entidade religiosa. Coreógrafo da CF, Márcio Moura disse que o trabalho dele foi fácil por causa da dedicação e de tudo que Martinho representa.

“Martinho já é a sensação. Não preciso fazer nada. Ele sai, faz a graça dele e ficam todos felizes. O Martinho traz essa responsabilidade pra ele, foi em todos os ensaios, sem problema nenhum, ele é incrível. É um cara que veio para levantar a avenida”, concluiu.

