Vigilância Sanitária de Saquarema fiscaliza farmácias que oferecem testes de Covid

Atendendo à resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que autoriza, em caráter temporário e excepcional, a utilização de testes rápidos (exames imunocromatográficos) para detecção da Covid 19 em farmácias e drogarias, a Vigilância Sanitária de Saquarema realizou, nesta terça-feira (13), fiscalização nas farmácias do município.

Atualmente, Saquarema conta com três farmácias que oferecem este tipo de exame, todas em Bacaxá. Os estabelecimentos encontram-se devidamente licenciados e dispõem de funcionários capacitados para realizarem os testes.

Além das farmácias, as equipes da Vigilância Sanitária também vistoriaram pousadas, hotéis e supermercados da cidade para fiscalizar o cumprimento dos protocolos de segurança e as condições sanitárias de combate à pandemia do coronavírus.