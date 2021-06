Vigilância Ambiental segue com ações de sanitização em São Gonçalo

Em todos os dias úteis da semana, as equipes da Vigilância em Saúde Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, vão às ruas e órgãos públicos para a sanitização com o quaternário de amônia de 5ª geração. Em média, as ruas de seis bairros são visitados de segunda à sexta-feira. Nesta semana, 30 bairros serão beneficiados com a presença das motofogs.

A sanitização é feita com o uso do quaternário de amônia de 5ª geração diluído em glicerina, que tem a mesma eficácia e tecnologia usada na China. A função é desinfetante contra fungos, bactérias e vírus. O produto é usado nas ruas da cidade através das motofogs e em alguns órgãos públicos através da motobomba. O objetivo principal é eliminar o vírus do ambiente, reduzindo o contágio entre a população.

O cronograma das visitas aos bairros é feito baseado em dados informados pelo setor de Vigilância Epidemiológica, que faz o levantamento de quais são os bairros com maior número de casos da doença. A aplicação do produto rompe a cápsula do coronavírus e o elimina do ambiente.

Nesta semana, os bairros Maria Paula, Sacramento, Vista Alegre, Barro Vermelho, Alcântara, Jardim Alcântara, Boa Vista, Santa Izabel, Guarani, Santa Catarina, Raul Veiga, Vila Três, Porto da Pedra, Almerinda, Boaçu, Vila Lage, Fazendo dos Mineiros, Mangueira, Parada 40, Amendoeira, Jardim Amendoeira, Brasilândia, Covanca, Salgueiro, Paraíso, Jardim Nova República, Rosane, Vila Iara, Neves e Palmeiras serão contemplados.