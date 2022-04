Vigário Geral conta a história dos negros no Brasil a partir do Rio de Janeiro

Dos negros que chegaram ao Cais do Valongo através dos navios negreiros, para a formação da identidade do carioca e do brasileiro. Este foi o enredo que a Vigário Geral contou na Passarela do samba, no meio da madrugada de sexta-feira (22).

Sexta escola de samba no último dia de desfiles da Série Ouro, a Azul, Vermelho e Branca, contudo, não mostrou muita confiança para buscar o aceso para o Grupo Especial. Foi o que revelou a presidente da agremiação, Elizabeth da Cunha, que aproveitar para explicar o enredo.

“Pra cima deles. O enredo vem falando da Pequena África, dos escravos, do racismo, para mostrar que já era o racismo. Mas olha, estou vindo bonita e se der a gente vai para o especial”, disse.

“Meu amor, o coração está a milhão. Com certeza faremos um excelente desfile. Nos temos um enredo maravilhoso, uma bateria maravilhosa, uma rainha melhor ainda. Uma comunidade que briga na Sapucaí, e que está com o samba na ponta da língua”, afirmou.

Coreógrafo da ala “Pequena África”, Marghello garantiu que o enredo é para subir, e estar no Grupo Especial em 2023. o coreógrafo ainda explicou como a ala se conectava inteiramente com o enredo.

“A Vigário Geral a Pequena África. Vamos mostrar a história dos negros, que vieram dos navios negreiros através do Cais do Valongo, fazendo a formação da etnia do Rio de Janeiro”, relatou.

No último carro, um detalhe foi percebido por todos na Passarela do Samba. Quatro destaques estavam com a missão de empinar pipas, mas somente um conseguiu colocar no alto. A alegoria que fechou o cotejo da Vigário Geral também veio com cartazes com os nomes de Emily e João Pedro, crianças que foram mortas por causa de operações policiais em comunidades no Rio de Janeiro. Apesar da crítica social e homenagem, o desempenho não foi o dos melhores. O carro enguiçou no meio da avenida e precisou ser empurrado.

Victor Andrade e Vitor D’Ávila