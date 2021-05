VÍDEOS: Trailer pega fogo na Região Oceânica. Perda foi total

O trailer de lanches que pegou fogo hoje de manhã na Rua dos Jequitibás, na praça do bairro Engenho do Mato, em Niterói, teve perda total. Conhecido como ‘Delícias da Tati’, o trailer que vendia salgadinho, hambúrguer e tapioca, pertencia a Tatiana Araújo e ela diz não saber o que fazer.

“O Trailer é alugado, eu não sei se tem seguro. Estou tentando fazer contato com o dono, mas estou sem chão sem saber o que houve. Era minha única fonte de renda”, explica Tatiane.

Tati conta que hoje de manhã estava nos preparativos para trabalhar à noite quando foi avisada de que o trailer estava pegando fogo. “Eu fui de manhã em São Gonçalo, fiz as comprar das mercadorias para trabalhar à noite. Guardei tudo no trailer e fui para casa. Não demorou muito e me ligaram para avisar o que estava tudo pegando fogo”.

Em alguns grupos de rede social, da Região Oceânica, as pessoas já se mobilizam para arrecadar a quantia necessária para que ela possa comprar o material de trabalho.

No grupo SOS Região Oceânica o Lucemir Soares escreveu “O grupo tem milhares de pessoas e podemos fazer uma campanha para ajudar. Ela é muito gente fina”.

Uma outra pessoa, responsável pela página Engenho do Mato e Maravista em Foco respondeu “Nosso grupo ficará muito feliz em se unir em prol dessa causa boa”.

Uma vaquinha online foi criada para ajudar. Quem puder colaborar, “qualquer quantia é bem vinda”, disse Tatiane.

Basta clicar e ajudar:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/estou-fazendo-essa-vaquinha-pois-meu-trailer-pegou-fogo-e-perdi-tudo-conto-com-a-ajuda-de-voces,