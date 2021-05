Vídeos mostram selvageria de torcidas organizadas em São Gonçalo

Mesmo com as medidas restritivas por conta da pandemia do novo coronavírus, ainda há quem insista em sair de casa e promover aglomerações, especialmente em dias de jogos de futebol. Na tarde deste sábado (15), um episódio lamentável. Torcedores de Flamengo e Fluminense transformaram ruas do Gradim, em São Gonçalo, em campo de batalha, com brigas que assustaram quem trabalha na região.

Correria e tensão pelas ruas do Gradim – Vídeo: Reprodução

Os momentos de tensão foram filmados e publicados nas redes sociais. O 7º BPM (São Gonçalo) confirma ter sido acionado para a ocorrência, no entanto, ao chegar no local, a equipe constatou que a situação estava controlada e sem feridos. Além disso, torcedores que permaneceram em bares da região foram revistados e nada de anormal foi constatado.

Imagens mostram que um homem ficou ferido – Vídeo: Reprodução

Entretanto, nos vídeos, é possível ver que havia uma pessoa ferida no local. O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), confirmou a etrada de um homem agredido no Gradim, momentos após a confusão. Entretanto, o hospital não confirmou se o caso possui relação com a briga entre torcedores. Não há informações sobre seu estado de saúde.