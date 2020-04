Vídeos: Moradores de Niterói vão às janelas agradecer profissionais de saúde

O movimento #Niteróiaplaudequemcuida, lançado no fim da semana passada, uniu, nessa terça-feira (28), moradores de todos os bairros de Niterói em um único som: aplausos! O movimento foi organizado por representantes de diversas entidades da sociedade civil e governamentais de Niterói para homenagear os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus.

A ideia foi fazer uma homenagem direto da janela, varanda ou quintal, sem aglomeração para não colocar vidas em risco.

“A população de Niterói aderiu ao movimento e mostrou sua gratidão aos nossos heróis da saúde”, contou o prefeito Rodrigo Neves. “Eles estão na linha de frente no combate a esse inimigo invisível e merecem todo nosso apoio e nossa gratidão. Não somos profissionais para salvar vidas nos hospitais, mas podemos cuidar uns dos outros fazendo a nossa parte que é ficar em casa para evitar que o vírus se espalhe. Niterói vem vencendo essa batalha porque os niteroienses estão perseverando no isolamento social”, disse o prefeito.

Para Selma Lídia Monteiro Sampaio, moradora de Santa Rosa, a oportunidade de homenagear os profissionais da Saúde foi especial: seu marido, Jorge Sampaio, teve alta há poucos dias após ficar uma semana internado no Hospital Municipal Carlos Tortelly municipal por conta da Covid-19 e comemorou seu aniversário nesta terça.

“Foi a primeira vez que precisei de um pronto atendimento da rede pública de Niterói e fui muito bem atendida. Meu marido apresentou sintomas de coronavírus no dia 30 de março, foi atendido, medicado e, como eram sintomas leves, a indicação era para repouso em casa. Três dias depois, percebemos uma alteração no quadro e voltamos ao hospital. De imediato, fizeram o exame nele e ele foi internado e colocado no oxigênio. Diariamente, me ligavam para passar o boletim médico e o estado de saúde do meu marido. Isso me acalmava porque fiquei isolada sozinha em casa, inclusive dos meus filhos que foram para casa da tia. Estou muito satisfeita com tudo que a Prefeitura tem feito e com a dedicação à população de Niterói. Meu marido agora está em casa recuperado e hoje (28) vamos comemorar seu aniversário de 55 anos e um recomeço de vida”, disse, emocionada, Selma.

“Eu fico com receio, claro, mas foi a profissão que escolhi e eu estou aqui para ajudar o próximo, aquelas pessoas que precisam”, disse Luana Bueno, técnica de enfermagem da rede municipal de Niterói.

Agentes do programa Niterói Presente também marcaram presença em frente ao Hospital Carlos Tortelly para demonstrar o seu carinho e respeito a esses profissionais. Guardas municipais que estavam patrulhando vários pontos da cidade também prestaram suas homenagens.

Vivian Vilela, Médica da Policlínica do Largo da Batalha, fala da importância desse gesto em um momento tão delicado para todos os profissionais da saúde. “Quero agradecer muito o reconhecimento da sociedade e do poder público, não só para os médicos, mas todos os profissionais de saúde. Tem sido uma rotina muito estressante e preocupante. Todos temos nossos medos, famílias e diversas questões envolvidas, mas estamos de pé, firmes e dando nosso melhor. Estamos com o coração nesse trabalho e ter um pouco desse olhar das pessoas dá uma motivação e é muito importante para a gente. Não fazemos pelo reconhecimento, mas isso aquece nossa alma” , disse a médica.

Veja mais vídeos das homenagens: