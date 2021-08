VÍDEOS: Fio queimado deixa moradores de Região Oceânica sem luz desde quinta (12)

Um fio elétrico que se soltou de um poste no Bairro Maralegre, em Piratininga, na Região Oceânica causou falta de energia que já dura mais de 60 horas. Segundo moradores da área, tudo começou quando um fio queimou por volta das três e meia da madrugada de quarta (11) para quinta-feira (12). Desde então, o problema persiste.

Residindo no local, Cláudia Fernandes conta que os moradores acordaram assustados com um barulho. Ao virem o poste se assustaram com o fio que, mesmo solto, estava soltando faíscas. Imediatamente a vizinha chamou o Corpo de Bombeiros, que chegou ao local e precisou isolar a área.

Fio de alta tensão explodindo na rua. Vídeo: Cláudia Fernandes

“O fio arrebentou e estava pegando fogo. Chamei os bombeiros e eles chegaram rápido aqui. Só que como era fio de alta tensão, tiveram que isolar a área e só conseguiram remover o fio e cortar a outra parte que ficou pendurada por volta das 10 horas. Eles explicaram que a demora foi pra garantir que não houvesse nenhum choque para garantir a segurança dos moradores”, explica.

Bombeiro cortando o fio que ficou pendurado. Vídeo: Cláudia Fernandes

O que Cláudia se queixa é que a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica não restabeleceu o serviço. Ela até admite que funcionários da empresa estiveram no local, mas nada resolveram.

“Depois que os bombeiros removeram os fios, ligamos pra Enel. Eles até mandaram gente pra cá, mas nada de resolver o problema. E a gente liga e passar horas no telefone. Já peguei muitos protocolos. E aqui a gente paga energia com honestidade, temos relógio e tudo”, desabafa.

Procurada, a Enel que as “equipes estão trabalhando no local para realizar os reparos necessários e concluir o serviço o mais breve possível”. A moradora confirmou que um carro da empresa chegou por volta das 17 horas deste sábado (14).