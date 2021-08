VÍDEOS: Bicampeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze chegam ao Rio

As heroínas brasileiras da vela chegaram ao Rio de Janeiro. A velejadora niteroiense Martine Grael, e sua parceira Kahena Kunze desembarcaram, na manhã desta sexta-feira (6), no Aeroporto Santos Dumont, na capital fluminense. Durante a tarde, elas desfilarão em carro aberto pelo Centro de Niterói.

Após chegar ao Rio, Martine falou sobre a emoção em retornar novamente à sua terra natal como campeã olímpica. Na Rio 2016, ela e Kahena também faturaram a medalha de ouro da modalidade. Martine fez questão de destacar o crescimento do nível da competição feminina no esporte e as conquistas das mulheres.

Andrea Grael, mãe de Martine, afirmou que, mesmo tendo que torcer pela filha do outro lado do mundo, não se sentiu sozinha devido ao apoio dos amigos. Emocionada, ela recordou a emoção que sentiu ao ver a filha se sagrar bicampeã olímpica, mesmo após as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19.

Tio de Martine e irmão do pai dela, Torben, o prefeito de Niterói Axel Grael (PDT) esteve no aeroporto para recepcionar a sobrinha campeã. Grael afirmou que o mais difícil foi acompanhar as competições, que no Brasil eram foram transmitidas pela madrugada, além de ressaltar o orgulho por mais uma conquista da família Grael.

A conquista do ouro com inspiração em Niterói

Na largada para a regata da medalha da classe 49erFX dos Jogos Olímpicos de Tóquio, nove embarcações foram para o lado esquerdo da raia e só uma para o lado direito. Essa embarcação era justamente a de Martine Grael e Kahena Kunze que, em uma estratégia ousada, conseguiram se posicionar entre as líderes da regata, se mantendo ali até chegar em terceiro lugar e consolidar a conquista do bicampeonato.

De acordo com Martine Grael, a estratégia começou a ser elaborada antes das atletas se dirigirem para a água, quando viu uma movimentação diferente na corrente de água. A atleta lembrou de Niterói, sua cidade natal, onde Martine começou a competir ainda muito jovem.

“Eu dei uma olhada no píer antes de entrar na água e vi que tinha uma diferença na corrente. Sou do Rio, nasci em Niterói, e sei que a diferença na corrente favorece um lado, aqui poderia ser igual a Niterói. Ali, na largada, optamos então, por ir pela direita, estávamos mais livres. Ter ido rápido e livre no começo foi a chave para tudo, porque estava com pouco vento”, explicou Martine, após conquistar o primeiro lugar.

Imagens: Marcelo Feitosa

Colaborou: Vítor d’Avila