Vídeo: vítima de agressão racista em Itacoatiara conta detalhes do constrangimento

Jovem de São Gonçalo afirma que o casal abordou o grupo com extrema violência

Na manhã deste sábado (28) um grupo de 5 amigos do bairro Tribobó, São Gonçalo, que tinha acabado de chegar em Itacoatiara para passar o dia na praia, tiveram seu momento de lazer interrompido devido a um desentendimento com um casal de moradores da região. De acordo com o jovem, o casal exigiu que um dos amigos desligasse o aparelho celular que estava conectado a um sistema de som.

Ainda segundo relato do jovem, seu amigo teria se negado a desligar o aparelho justificando que se tratava de um local público e que ele não era obrigado a deixar de fazer uso do equipamento. “Logo após chegarmos na praia, ligamos o som e, 15 minutos depois, apareceu o casal mandando desligar tudo e sair da praia.” A partir desse momento, o jovem relata que começaram as agressões: “Vocês são uns merdas, uns gonçalenses de merda que só vem para cá para fazer bagunça”, descreve.

A testemunha relata que não sabe precisar a procedência do casal. Não sabe dizer se estavam na praia ou no calçadão. Sabe apenas que o casal surgiu diante do grupo, já bastante “alterados”. O jovem destaca que o casal nem tentou dialogar com o grupo e já partiram para a agressão. “A mulher tomou o celular da mão do meu amigo e jogou no chão, quebrando o aparelho na hora. Nós estávamos no final da areia, ao lado da rampa de acesso à praia. O celular ‘estourou’ com o impacto no concreto da rampa”, explica.

Após pegar o celular, o amigo advertiu ao casal que o aparelho estava quebrado. “Aí, o casal pegou a bicicleta e saíram do local. Meu amigo foi correndo atrás deles, exigindo que eles deveriam pagar o prejuízo. Foi aí que o homem agrediu o meu amigo. Deu uma ‘chave de braço’ nele, jogou ele no chão, deu um soco no rosto dele, ‘estourando’ sua boca”, relata a testemunha.

Após a agressão, o amigo buscou ajuda no posto Guarda Vidas da Praia de Itacoatiara. Os bombeiros, então, acionaram a Guarda Civil Municipal, que conduziu os jovens à 81 DP (Itaipu), onde o caso foi registrado como lesão corporal e intolerância racial.

Questionado sobre a sensação de ter sido vítima de injúria racial, o jovem relata que ficou muito abatido. “Eu chorei muito porque me senti muito diminuído, mas eu sinto pena de pessoas assim. Até os outros moradores que estavam no local comentaram que nós, mesmo sendo da periferia, queríamos dialogar, que não fizemos nada demais”, desabafa o jovem. “É uma coisa que vemos acontecer através da televisão, mas acabou acontecendo conosco. Muito triste passar por isso. Eu não desejo isso para ninguém”, finaliza o jovem.

De acordo com o registro de ocorrência, há relatos que informam a existência de um grupo de moradores da praia de Itacoatiara, conhecidos como “playboys”, que vem praticando condutas violentas com a intenção de afastar do local os moradores de São Gonçalo que frequentam a praia. A polícia informa que já investiga o caso e que solicitará imagens das câmeras de segurança do local onde ocorreu a agressão.