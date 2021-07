Vídeo: Violinista faz concerto solitário em frente ao Hospital Oceânico

Gesto de solidariedade foi uma homenagem aos pacientes e funcionários do hospital

Na noite de ontem (23), o músico e violinista José Victor Mello, num gesto solitário de solidariedade e empatia, prestou uma singela homenagem aos pacientes e profissionais da saúde do Hospital Municipal Oceânico. A apresentação solo do artista aconteceu em frente ao hospital, em Piratininga.

Emocionado com o gesto do violinista, o prefeito de Niterói, Axel Grael, postou, em suas redes sociais, o vídeo com a apresentação do músico.

Imagens que tocam o coração! O violinista José Victor Mello se apresentou, na noite de ontem, na porta do Hospital Municipal Oceânico, seguindo todos os protocolos de segurança. Um gesto solidário, que levou música e carinho aos profissionais de saúde e pacientes da unidade. pic.twitter.com/MzzQETFRQ7 — Axel Grael (@axelgrael) July 24, 2021

Por fim, Axel Grael lembra que estamos enfrentando uma das maiores crises sanitárias da história e destaca a importância de gestos como esse.

“Estamos enfrentando a maior crise sanitária de nossa geração, mas manifestações de amor e empatia, como essa do José Victor, renovam as esperanças de que dias melhores virão. Emocionante!”, declarou o prefeito.