Vídeo: Veleiro está à deriva em Itapuca

Um veleiro está à deriva na altura da Pedra de Itapuca, entre a Praia de Icaraí das Flechas, no bairro do Ingá. A embarcação chama atenção de quem passa pelo calçadão desde as primeiras horas dessa quinta-feira (12).

O barco está entre as rochas, local muito conhecido por quem surfa em dias de ressaca, e o vau de velas alcança o calçadão.

Ainda não se sabe o motivo da embarcação estar à deriva e a Capitania dos Portos já foi questionada pela reportagem, mas ainda não se manifestou.