Vídeo: Van é assaltada em Niterói

O circuito de segurança interno de uma van registrou as imagens de um assalto que aconteceu na noite da última quarta-feira (11), na Rodovia Estadual RJ-104, na altura do bairro Caramujo, em Niterói, na Região Metropolitana.

De acordo com os passageiros, o criminoso entrou na van, que faz o trajeto Niterói x Maricá, como se fosse mais um viajante. Com uma mochila, ele recolhei os celulares das vítimas e desceu.







Um morador do bairro Inoã, em Maricá, reclamou da frequência de assaltos nas vans que passam pela RJ-104. “Todo dia a gente sabe de uma história de assalto aqui nessa rodovia. Não é apenas com vans que vão para Maricá, todas são assaltadas. Pior é que tudo acontece sempre no mesmo local e o policiamento nunca é reforçado”, reclamou o homem que pediu para não ser identificado.







O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) disse que a região é patrulhada frequentemente.