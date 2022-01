Vídeo: Tubarão chama atenção em praia de Saquarema

O tubarão estava na beira da praia

Um tubarão-tigre “desfilou” calmamente na beira d’água da Praia do Gravatá na manhã desta sexta-feira (28), em Saquarema. Fez umas manobras na arrebentação e seguiu para a Praia da Vila, que fica no Centro da cidade.

Os guarda-vidas foram acionados até o local e retiraram os banhistas da praia enquanto o animal seguia indiferente em seu lento passeio atrás de cardumes de peixes pequenos. Nessa época do ano, o tubarão-tigre costuma vir a costa brasileira para reproduzir e habitam águas tropicais e subtropicais – locais com muitos banhistas, aumentando seu contato com humanos.

É preciso ter cuidado, pois eles atacam quando se sentem ameaçados. A proximidade humana do animal facilita encontros com outras espécies que também podem resultar em ferimentos, como arraias ou águas-vivas.