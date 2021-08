VÍDEO: Tiroteio na Zona Norte de Niterói termina com presos e baleados

Ação da Polícia Militar terminou com dois suspeitos baleados, após intenso tiroteio, na manhã desta quarta-feira (24), na comunidade da Nova Brasília, bairro da Engenhoca, Região Norte de Niterói. Segundo informações da corporação, houve apreensão de armamento pesado, contendo inclusive uma granada, usada por criminosos durante confrontos.

A ação foi coordenada por um Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói). Segundo as primeiras informações, uma equipe que estava em patrulhamento pela região teria sido alvo de tiros disparados pelos criminosos. É importante lembrar que a Brasília é vizinha ao Complexo do Santo Cristo, que tem sido ocupado pelo batalhão, nos últimos meses.

Os policiais revidaram os disparos, o que iniciou intenso confronto na região. Durante a troca de tiros, os policiais informaram que dois suspeitos foram baleados. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação e o estado de saúde deles. Além disso, mais dois homens, apontados como integrantes do tráfico local, foram detidos em flagrante e conduzidos á delegacia.

De acordo com os policiais, o bando estava com uma pistola e uma granada. As armas foram apreendidas. Além disso, os policiais informaram que o grupo estava com grande quantidade de drogas, que ainda serão contabilizadas pelos policiais. A ocorrência será registrada pela 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região, para onde os presos e o material apreendido serão levados.