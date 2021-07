VÍDEO: Tentativa de assalto com refém termina com criminoso morto

Um assaltante morreu, após tentar roubar uma loja de uma operadora de telefonia, na manhã desta quarta-feira (7). O criminoso chegou a fazer uma vendedora refém, por cerca de 20 minutos, enquanto tentava fugir da polícia. Outros dois comparsas também participaram da ação e se entregaram após a chegada da Polícia Militar.

Criminoso acabou morto

O caso aconteceu na cidade de Angra dos Reis, Sul do Estado do Rio de Janeiro. O criminoso, de 20 anos, ao perceber a chegada da PM, tomou a vendedora como refém e, com arma em punho, saiu caminhando com a vítima, pela Rua do Comércio, no Centro da cidade.

Assaltante fez vendedora refém

Os momentos de terror só acabaram quando um policial civil à paisana, que estava no local, atirou três vezes contra o assaltante e um dos disparos atingiu a cabeça do criminoso. O acusado morreu na hora. A refém foi libertada sem ferimentos. A delegacia da região registrou o caso.