Vídeo. Símbolo de uma era, Boeing 747 (o Jumbo) tem sua última unidade produzida

A Boeing divulgou imagens do último Boeing 747-8 fabricado na história. O avião, já pronto e com a fuselagem sem pintura, estava na fábrica de Everett, Washington, ao norte de Seattle.

A unidade será entregue à Atlas Air em janeiro, mas, antes, passará por pintura e testes.

Assista:

O 747 tem é apelidado de Jumbo, possui dois andares, tendo altíssima capacidade de transporte de diversas cargas.

Por ser gigante, o 747 precisa de quatro motores; dois em cada asa, além de espécie de corcunda – uma elevação que acomoda o segundo andar.

Em meio século de serviços (bem) prestados, o “Queen of the Skies” (“Rainha dos Céus”) só teve o Airbus A380 como concorrente, este com mais capacidade de transporte de passageiros. Vale dizer, porém, que a “disputa” foi curta – o A380 foi produzido entre 2005 e 2021.

Foram apenas 16 meses de desenvolvimento, sendo o primeiro voo do Jumbo em 9 de fevereiro de 1969. Seu tamanho se deveu aos jatos, que surgiram dez anos antes, e à queda no preço das passagens, permitindo a mais pessoas voarem e, assim, mais pessoas poderiam ser comportadas no novo avião.

Tamanho

Já que o governo dos EUA não escolheu a Boeing para ter seu próprio avião militar de grande porte, a fabricante resolveu criar seu próprio modelo desse tipo, totalmente diferente do que o mundo já tinha visto anteriormente.

O tamanho diferenciado, com dois andares, permitia o serviço de dois aviões menores em viagens nacionais – isso permitia às companhias aéreas a contratação de menos tripulantes e equipe similar nos aeroportos.

Quando a concepção final do 747 veio à público, soube-se que haviam quatro versões distintas:

747-100/-200 – As primeiras versões do 747, com capacidade para até 490 passageiros;

Boeing 747SP – Versão menor do 747 original;

Boeing 747-400 – Lançado em 1988, tinha asas maiores e capacidade para levar até 660 passageiros;

Boeing 747-8 – Capaz de voar até 14.310 km sem precisar parar para reabastecer.

Recorde

De modo a comportar sua fabricação, a Boeing criou instalação específica para sua linha de montagem em Everett. A instalação é reconhecida pelo Guinness Book como o maior edifício em volume do mundo, com 13,4 milhões m³ internos.

Avião do presidente

É amplamente sabido que o presidente dos EUA tem seu próprio avião – é um 747-200 adaptado para fins militares. Possui medidas de contra-ataque, é blindado e resiste a pulsos de explosões nucleares.

O chamado “avião do juízo final” dos EUA é outro 747 adaptado. Entre suas características, estão poder ficar vários dias voando sem pousar (precisando apenas de reabastecimento no ar) e comida e água a bordo.

O 747 já teve grandes missões além das quais foi desenhado. A Nasa já transportou ônibus espaciais em dois modelos modificados até o Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Todo o interior da aeronave foi removido e sua traseira foi alterada para que melhorasse o voo com a carga hiper pesada.