VÍDEO: São Gonçalo continua com vacinação suspensa para 1ª dose

A prefeitura de São Gonçalo anunciou há três dias a suspenção da aplicação da 1ª dose das vacinas no município por falta de imunizantes. A cidade aplica exclusivamente a segunda dose da Astrazeneca.

A equipe do JORNAL A TRIBUNA percorreu alguns postos de saúde da cidade nesta quinta-feira (15) e encontrou a maioria dos locais como o Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, no Zé Garoto, o Salão e o drive thru do Clube Mauá, no Centro, vazios.

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informa que não há previsão de chegada de vacinas. O Ministério da Saúde (MS) informa que já foram distribuídas mais de 147 milhões de doses de vacinas Covid-19 para todo o Brasil. Segundo o MS, serão distribuídas para todo o País, em até 48 horas, mais de 4 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford, produzidas no Brasil pela Fiocruz.

Entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12), foram aplicadas mais de 60 mil doses. Até a terça-feira (13), o município vacinou 67,28 % de todo o público considerável vacinável com a primeira dose e 17,09 % com as duas doses ou dose única.

O município já está vacinando todo o público acima de 18 anos. Grávidas, puérperas e lactantes têm exclusividade para tomar a vacina da Pfizer. Pessoas com comorbidades, doenças neurológicas crônicas e deficiência permanente também podem tomar esta vacina, segundo o informe técnico do Governo do Estado. No entanto, não há exclusividade, já que estes grupos podem ser vacinados com outras vacinas. Para ter escolha do imunizante, o gonçalense deve ter um laudo médico indicando a aplicação da vacina escolhida e os motivos.