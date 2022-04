Vídeo: Risco de deslizamento no Morro do Estado

A chuva que caiu em Niterói na noite de quinta-feira (31), causou transtornos e gerou preocupação para moradores do Morro do Estado. A Defesa Civil acionou as sirenes da comunidade alertando para o risco de deslizamento. Confira:

Vídeo enviado por um leitor de A Tribuna

De acordo com o comunicado da Defesa Civil, o alerta pede para que os moradores se dirijam para locais seguros.

A chuva que caiu em Niterói foi intensa, segundo especialistas. Em menos de uma hora, vários pontos de alagamentos e bolsões d’água surgiram pela cidade.