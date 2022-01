Vídeo: Protesto contra ciclovia na Av. Almirante Tamandaré, em Piratininga

Os constantes congestionamentos no entorno da praia de Piratininga, na Região Oceânica, provocados pela implantação de ciclovias no bairro estão gerando desconforto para moradores e comerciantes locais. A manhã desse domingo (23) foi marcada por uma manifestação, com cerca de 120 pessoas, na altura da Praça do Toboágua onde essa questão foi reivindicada.

Manifestantes reclamam do trânsito caótico que dificulta a entrada e saída do bairro. A construção de uma ciclovia na Avenida Almirante Tamandaré ocupa o espaço de uma faixa de rolamento inteira da pista. Manifestantes caminharam pela via até a rótula de Camboinhas e retornaram para Piratininga. O trânsito continua congestionado no local.





O ato foi acompanhado pela Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e agentes da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans). Além disso os manifestantes reclamaram de ruas esburacadas na região, além do calçadão que está quebrado há 10 anos, a cobrança de estacionamento onde moradores estão sendo afetados, revitalização da Lagoa de Piratininga e iluminação precária em alguns pontos.

A obra da ciclovia teve início em dezembro passado e ultrapassa pelo menos o trecho de quatro pontos de ônibus.

A Prefeitura de Niterói foi questionada sobre a obra e a manifestação mas ainda não se manifestou.

ENTENDA A OBRA

Em agosto de 2021, a Prefeitura de Niterói tinha explicado que o processo de mudança no bairro teria um novo traçado onde os ciclistas passariam a contornar as áreas das seis praças ao longo do calçadão. A nota explicou que o projeto da ciclovia da orla de Piratininga faz parte do Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável) e integra o Sistema Cicloviário da Região Oceânica. Nessa primeira etapa, a iniciativa contemplará um total de 21,75 Km, sendo 14 Km de novas rotas cicláveis e 7,75 Km de requalificação das rotas já existentes. Após a conclusão das intervenções, será possível usar a bicicleta para fazer o percurso entre a Região Oceânica e o Centro de Niterói. No total, serão 165 novas travessias e 325 novas rampas, somente neste primeiro lote da obra, sendo 76 rampas e 21 travessias ao longo da orla de Piratininga.