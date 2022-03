Vídeo: Professores protestam em Icaraí

Educadores e responsáveis por alunos realizaram, na manhã desta sexta-feira (20), manifestação na Praia de Icaraí, Zona Sul de Niterói. O movimento, ligado ao Sindicato dos Profissionais da Educação (Sepe) de Niterói pede melhores condições para alunos que possuem algum tipo de deficiência.

“É uma luta muito importante. Lutamos contra a concepção que se instala na Rede da Educação Especial Inclusiva como um depósito. Lutamos por melhores condições de trabalho e estudo, pela construção de mais Escolas e UMEI’s para enfrentar a superlotação das salas de aula, por novo concurso público para professores de apoio educacional Especializado. Lutamos por uma educação anticapacitista, lutamos pela inclusão”, afirmou a entidade.

Imagens: Reprodução/Redes sociais

Entre as pautas do movimento estão a ampliação de recursos públicos para efetivação da inclusão escolar dos estudantes com deficiência; concurso público para professor de apoio; além da ampliação de recursos de tecnologia assistiva e materiais pedagógicos para esses alunos. Procurado, o Município ainda não se manifestou sobre as reivindicações.