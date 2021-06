Vídeo: Posto explode em Manilha

Na noite desta quarta-feira (2) um posto de combustível explodiu, em Manilha, em Itaboraí. O estabelecimento fica em frente a Thor granitos, no km 2, da BR-493. De acordo com testemunhas, a Polícia Militar e os bombeiros já estão no local. Pelo menos três pessoas teriam dado entrada na UPA com queimaduras graves.

O acionamento dos bombeiros foi às 21h56. O posto já estava encerrando o atendimento e não havia clientes no local. Apesar das causas do incêndio ainda não terem sido esclarecidas, há relatos nas redes sociais de moradores próximos ao local, sobre um estouro no reservatório de gás.

No grupo de Facebook ‘Itaboraí em Alerta’ o Mariano Serra relatou que mora próximo ao local da explosão e sentiu a casa tremer. “Gente, acabou de explodir o posto aqui da estrada. Tremeu tudo aqui. Assustador”.